Creadores de contenido y artistas se reúnen en Miami para recaudar fondos destinados a damnificados en Venezuela

Desde las 10 de la mañana de este 12 de julio, la ciudad de Miami (EEUU) se convertirá en el epicentro de un maratón de 8 horas para la recaudación de fondos que se destinarán a ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela.

Según los organizadores del evento, se trata de una transmisión en vivo que conjugará a más de 100 creadores de contenido, podcasters, artistas, cantantes y comediantes.

Entre otros participarán Erika de la Vega, Lasso, Marko y Leonardo Padrón, en un espectáculo que será transmitido por YouTube y streaming, a las 10 de la mañana hora Venezuela y Miami.

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Los fondos recaudados se canalizarán We Love Foundation. Esta entidad es una organización sin fines de lucro dedicada a canalizar recursos globales hacia la salud, la educación y el desarrollo social.

Colabora con organizaciones locales sin fines de lucro en todo el mundo, proporcionando recursos esenciales como ayuda de emergencia ante desastres, calzado para estudiantes y capacitación vocacional. “Nuestra misión es brindar a la gente más amor y oportunidades”, dice en su sitio web.

Actualmente, recauda fondos a través de Go Fund Me para ayudar a las víctimas en el país.

“Venezuela necesita nuestra ayuda ahora. Tras un terremoto devastador, We Love Foundation Inc. — anteriormente I Love Venezuela Foundation — está lanzando una campaña de ayuda de emergencia para apoyar a las familias y comunidades afectadas”, dice en la página de la campaña.