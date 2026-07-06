FOTOS: Buque de transporte anfibio de EEUU descargó suministros para los afectados por terremotos en La Guaira

Ciudadanos venezolanos, infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral 24 y marineros asignados al USS Fort Lauderdale (LPD 28) descargaron nuevos suministros desde una lancha de desembarco utilitaria en La Guaira, en el marco de las operaciones de socorro que Estados Unidos mantiene en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.

El descargo se efectuó el domingo, 5 de julio, de acuerdo con lo precisado en redes sociales desde los perfiles de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

«Bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), las fuerzas militares de EEUU están apoyando las operaciones de socorro del gobierno estadounidense lideradas por el Departamento de Estados tras los devastadores terremotos que azotaron la nación el 24 de junio de 2026», reza parte del comunicado.

Según el Comando Sur, con sede en Miami, en los primeros días de la emergencia dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea partieron con equipos de rescate urbano desde Los Ángeles y Fairfax, en Virginia, mientras una tercera aeronave trasladó material logístico hasta Caracas.

A esta movilización se sumó aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines, que trasladaron un equipo de evaluación de aeródromos para reforzar las operaciones en las zonas afectadas.

Asimismo, el despliegue naval incorporó además a los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, apostados en aguas cercanas a Venezuela, en tanto que tres helicópteros CH-47 Chinook del Ejército, junto con personal de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, salieron desde Honduras para el transporte de personal y suministros.

Además, el componente de la Fuerza Espacial de EEUU adscrito al Comando Sur también participa en la operación, al suministrar imágenes satelitales de las zonas devastadas que permiten planificar la respuesta humanitaria e identificar las áreas con mayores daños.

MÁS DE 2.000 MILITARES DE EEUU

Al menos 2.000 militares estadounidenses, desplegados en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos, permanecerán en el país hasta que concluyan las operaciones humanitarias, según confirmó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan.

«Hay más vidas que podemos salvar. Y hay más suministros de ayuda que podemos distribuir. Permaneceremos en Venezuela hasta que el trabajo esté terminado. Y cuando terminemos, saldremos de Venezuela», expresó la semana pasada.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.