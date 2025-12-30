EEUU

Escalofriante hallazgo del cuerpo de una nadadora que desapareció tras el presunto ataque de un tiburón

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Estados Unidos lidera el ranking mundial de ataques de tiburón, con más de 1.600 casos registrados desde el siglo XI / Archivo

Las autoridades estadounidenses anunciaron este lunes el hallazgo del cuerpo de Erica Fox, una nadadora de 55 años que desapareció hace más de una semana en una playa de California tras un presunto ataque de tiburón.

Contents

El caso se remonta hasta el pasado 21 de diciembre, cuando Fox estaba nadando en Lovers Point, en Pacific Grove. Dos testigos relataron que la mujer tuvo un encuentro con un animal en el agua, que se presume era un tiburón.

Leer Más

Las autoridades policiales de Dakota del Sur señalaron, que una mujer que había estado desaparecida desde el verano pasado, fue asesinada por un miembro activo de la Fuerza Aérea de EEUU. 
El terrible asesinato por el que acusan a un miembro activo de la Fuerza Aérea de EEUU: después de meses, todo se descubrió
Biden indulta a militares condenados y expulsados del Ejército por ser homosexuales
La NASA capturó la furia del huracán Helene con estas impresionantes imágenes

De acuerdo a una declaración de la Guardia Costera y las ciudades de Pacific Grove y Monterey, Fox se habría topado con un tiburón en el agua. Personas que estaban en la playa alertaron a las autoridades.

A pesar de la pronta respuesta de los testigos y los organismos de emergencias en la playa, Fox se perdió en la profundidad del agua. Desde entonces, comenzó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Las labores de rescate duraron unas 15 horas y se extendieron por 84 millas náuticas cuadradas. Producto de la ausencia de resultados iniciales y la presunción de que Fox había muerto, se suspendió la búsqueda.

CUERPO DE FOX

A más de una semana de la desaparición, las autoridades del condado de Santa Cruz informaron del hallazgo del cuerpo de Fox. No hay detalles sobre las circunstancias en que encontraron el cadáver.

«Los familiares identificaron el cuerpo como Fox, basándose en la ropa que vestía», expuso el padre de Fox a medios locales. Las autoridades todavía no han confirmado que Fox murió por un ataque de tiburón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL ANGUSTIANTE RESCATE DE UN NIÑO CON AUTISMO QUE QUEDÓ ATRAPADO EN UN ESTANQUE EN FLORIDA

Aunque esta es la principal hipótesis, se espera que la autopsia del cuerpo pueda brindar nuevos detalles sobre la causa de muerte de Fox y las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Por qué algunos prefieren pasar el Año Nuevo a solas? Esto dice la psicología
Tendencias
VIRAL: Britney Spears encendió las redes por el inesperado ‘dardo navideño’ que publicó
Caraota Show
VIRAL: La gata más longeva del mundo llegó a los 30 años este 29Dic
Tendencias