Escalofriante hallazgo del cuerpo de una nadadora que desapareció tras el presunto ataque de un tiburón

Las autoridades estadounidenses anunciaron este lunes el hallazgo del cuerpo de Erica Fox, una nadadora de 55 años que desapareció hace más de una semana en una playa de California tras un presunto ataque de tiburón.

El caso se remonta hasta el pasado 21 de diciembre, cuando Fox estaba nadando en Lovers Point, en Pacific Grove. Dos testigos relataron que la mujer tuvo un encuentro con un animal en el agua, que se presume era un tiburón.

De acuerdo a una declaración de la Guardia Costera y las ciudades de Pacific Grove y Monterey, Fox se habría topado con un tiburón en el agua. Personas que estaban en la playa alertaron a las autoridades.

A pesar de la pronta respuesta de los testigos y los organismos de emergencias en la playa, Fox se perdió en la profundidad del agua. Desde entonces, comenzó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Las labores de rescate duraron unas 15 horas y se extendieron por 84 millas náuticas cuadradas. Producto de la ausencia de resultados iniciales y la presunción de que Fox había muerto, se suspendió la búsqueda.

CUERPO DE FOX

A más de una semana de la desaparición, las autoridades del condado de Santa Cruz informaron del hallazgo del cuerpo de Fox. No hay detalles sobre las circunstancias en que encontraron el cadáver.

«Los familiares identificaron el cuerpo como Fox, basándose en la ropa que vestía», expuso el padre de Fox a medios locales. Las autoridades todavía no han confirmado que Fox murió por un ataque de tiburón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: EL ANGUSTIANTE RESCATE DE UN NIÑO CON AUTISMO QUE QUEDÓ ATRAPADO EN UN ESTANQUE EN FLORIDA

Aunque esta es la principal hipótesis, se espera que la autopsia del cuerpo pueda brindar nuevos detalles sobre la causa de muerte de Fox y las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.