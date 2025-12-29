VIDEO VIRAL: El angustiante rescate de un niño con autismo que quedó atrapado en un estanque en Florida

Los organismos de emergencias rescataron a un niño de seis años con autismo, identificado como Coco, luego de que se alejó de su casa en Navidad y quedó atrapado en un estanque de Florida, en Estados Unidos.

Medios estadounidenses indicaron que los hechos ocurrieron en la localidad de Deltona. Todo parece indicar que Coco, que no habla y se siente atraído por el agua, salió de su hogar durante Navidad.

Una vez su familia alertó a las autoridades, se activó un operativo de búsqueda en la zona. Cerca de las 6:30 de la noche, un helicóptero Air One del condado vio a Coco en un estanque cerca de Conyers Court, según la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia.

El equipo aéreo localizó a Coco con agua en el pecho en el estanque. Desde el helicóptero, uno de los agentes guió a uno de sus colegas: «Simplemente, dirígete directamente hacia el norte y te encontrarás con él».

Las autoridades difundieron el video del momento exacto en el que el agente encontró a Coco. «El agua está muy fría y él está temblando. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo!», dijo el policía, que retiró al pequeño del lugar.

COCO REGRESÓ A SU HOGAR

El niño fue retirado del agua y recibió atención médica de emergencia. Aunque Coco estuvo expuesto al frío del agua, pudo regresar a su hogar esa misma noche de Navidad, de acuerdo a las autoridades.

El caso de Coco no fue aislado, puesto que ya había escapado de su hogar en el pasado. En agosto de 2024, el pequeño, que entonces tenía cinco años, fue encontrado aferrado a una rama dentro de otro estanque de la zona.

Aunque la familia incrementó las medidas de seguridad, incluyendo la activación de alarmas, cercas y dispositivos de rastro, Coco volvió a escapar y persiste el riesgo de que pueda ocurrir una vez más.