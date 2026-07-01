El impresionante mapa publicado por la NASA sobre el desplazamiento de tierra tras terremotos en Venezuela

Luego de los potentes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, La NASA publicó un mapa que muestra como el movimiento telúrico desplazó con gran violencia la superficie terrestre.

«Los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero. Se trata de datos preliminares aún en proceso de validación, útiles para identificar zonas de desplazamiento significativo», indicó el organismo.

«Este mapa fue creado con mediciones de los desplazamientos superficiales en la línea de visión del radar, provocados por el reciente gran terremoto en el norte de Venezuela (24/6/2026)», añadió.

En esta línea, explicaron que el mapa se derivó de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) del satélite de radar de apertura sintética (NISAR) NASA-ISRO. «El equipo calculó la diferencia interferométrica (interferograma o SAR interferométrico) entre la imagen posterior al evento adquirida el 25/06/2026 y una imagen previa al evento adquirida el 13/06/2026. El SAR interferométrico (InSAR) mide el componente de desplazamiento de la superficie en la línea de visión (LOS) entre el suelo y el satélite, que forma un ángulo de aproximadamente 40 grados con respecto a la vertical y ligeramente al sur del oeste», precisó.

Dos potentes terremotos sacudieron recientemente Venezuela. Los satélites de la NASA han captado imágenes y datos que están apoyando las labores de respuesta. Este mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) una misión en colaboración con… pic.twitter.com/kFc8MXiefH — NASA en español (@NASA_es) June 30, 2026

No obstante, aclararon que se trata de una medición «relativa», ya que el conjunto de datos «no se ha calibrado en ninguna ubicación terrestre, por lo que existe un sesgo en el nivel de referencia, que se desconoce».

«Estos datos aún no están validados. Este mapa de desplazamiento debe usarse como guía para identificar áreas de desplazamiento significativo del suelo y perder confiabilidad en áreas cubiertas de nieve y vegetación», agregó.

Para finalizar, señaló que aunque ocurrieron pequeños desplazamientos verticales, los desplazamientos superficiales primarios se produjeron en el plano horizontal.