EEUU afirmó que desplegó la «mayor operación humanitaria del siglo» para apoyar a Venezuela tras terremotos

Estados Unidos aseguró, que la operación desplegada en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, representa la mayor respuesta humanitaria organizada por el país norteamericano ante un desastre natural en lo que va del siglo.

El subsecretario de Estado para Asistencia Exterior y Asuntos Humanitarios, Jeremy Lewin, destacó la dimensión del operativo ante un grupo de periodistas.

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«Hasta el momento, prácticamente bajo cualquier cálculo, esta es la mayor respuesta a un desastre natural que los Estados Unidos ha desplegado en términos de personal sobre el terreno, fondos distribuidos y velocidad de respuesta», dijo a los periodistas.

«Esto es, por cualquier estimación real, en este momento, la mayor respuesta a cualquier desastre natural que Estados Unidos ha montado en este siglo en términos de personal en el terreno, dinero desembolsado y velocidad», agregó.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la asistencia comprometida supera los 300 millones de dólares y forma parte de un operativo que continúa ampliándose conforme avanzan las labores de rescate y recuperación.

Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que los recursos podrían incrementarse en función de las necesidades identificadas sobre el terreno.

Expertos en asistencia humanitaria han equiparado la magnitud del operativo con la respuesta de Estados Unidos al terremoto de Haití de 2010, por la rapidez del despliegue y la complejidad logística que exige una emergencia de esta escala.

“This is, by really any estimate, at this point the largest response to any natural disaster the United States has mounted in this century in terms of personnel on the ground, money out the door [and] speed,” @UnderSecretaryF Lewin told reporters Monday.https://t.co/zg9gHsKA00 — USForeignAssist (@USForeignAssist) June 30, 2026

ÚLTIMO BALANCE OFICIAL DEL GOBIERNO

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes, 30 de junio, que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país.

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira, el estado más afectado por doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5.

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.