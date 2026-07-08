Dinorah Figuera dice que «Venezuela no está sola», y elogia respuesta de EEUU ante la emergencia por los terremotos

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Dinorah Figuera, aseguró este miércoles, 8 de julio, que la respuesta de Estados Unidos ante la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio confirma que «Venezuela no está sola».

La declaración de Figuera, que se difundió a través de su cuenta en la red social X, se emitió luego de que el Departamento de Estado informara que Washington destinó más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos.

«La respuesta de Estados Unidos ante la emergencia provocada por los terremotos reafirma que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de una hoja de ruta orientada al bienestar del pueblo venezolano, la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas», escribió la funcionaria venezolana.

En ese sentido, agradeció el respaldo estadounidense y ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional de 2015 de «seguir trabajando junto a los actores democráticos, las autoridades del Gobierno Interino y la comunidad internacional para avanzar hacia una transición democrática, pacífica y sostenible».

AYUDA DE ESTADOS UNIDOS POR LOS TERREMOTOS

Según el Departamento de Estado, los fondos destinados por Washington han permitido entregar más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre ellos kits de refugio, higiene, lonas, cubos y equipos de cocina, con los que la Administración del presidente Donald Trump estima haber asistido a unas 70.000 personas afectadas por los terremotos.

La ayuda abarca también atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico, canalizados a través de organismos como la Cruz Roja, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos.

Como parte de la operación, Washington anunció la creación de un puente aéreo humanitario entre Estados Unidos y Venezuela, coordinado por el Departamento de Estado junto con la organización Airlink y la empresa Amazon, que permitirá el traslado semanal de suministros desde Miami sin coste para las organizaciones humanitarias.

The @StateDept continues to lead a massive response to the earthquakes that struck Venezuela on June 24. In addition to more than $386 million in humanitarian assistance, we’re leveraging a new partnership with @Amazon, @AirlinkFlight, and the @LogCluster to enhance the… — USForeignAssist (@USForeignAssist) July 8, 2026

Asimismo, en el terreno, el Departamento de Estado destacó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano procedentes de Virginia, California y Florida, que ya regresaron a sus bases tras completar su misión.

En total, más de 2.400 efectivos de 60 equipos internacionales de 29 países, junto con casi 200 perros especializados, participaron en las labores de rescate.

Pese a la retirada de parte de ese personal, el Departamento de Estado enfatizó que Estados Unidos mantiene efectivos sobre el terreno para continuar con la entrega de asistencia.