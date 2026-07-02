EEUU dice que no registra «ningún problema grande» en la entrega de ayuda para Venezuela tras los terremotos

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que no se ha presentado «ningún problema grande» con el reparto de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos, y aseguró que «permanece intacto» el plan político de Washington hacia Caracas.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo en una conferencia virtual que la asistencia humanitaria «está llegando a la comunidad necesitada» y que la fuerza logística estadounidense desplegada en el país «permite llegar a casi todos, prácticamente».

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«En el área de destrucción, esta columna vertebral no ha tenido problemas en cuanto a estar, seguir y que el Gobierno cumpla con nuestra petición de acelerar la respuesta. Las organizaciones no gubernamentales, yo he hablado con muchas de ellas, y tampoco han reportado o informado de ningún problema grande», sostuvo.

Cuestionado por las denuncias de organizaciones civiles sobre presuntos obstáculos y politización de la respuesta del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a los sismos en Venezuela, el diplomático estadounidense consideró que las autoridades «han cumplido».

«Yo puedo decir con confianza que las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones, y han cumplido al acelerar el proceso masivo humanitario», aseveró Barrett.

El funcionario y el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, reportaron que «el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Guerra mandaron un equipo de 2000 personas al área en Venezuela y están ayudando a diario y están trabajando para poder ayudar a la búsqueda y el rescate» tras una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Ambos reivindicaron que Estados Unidos «lidera la mayor ayuda internacional en Venezuela», donde sumaban hasta el miércoles 2.295 muertes y 11.267 heridos, en el último conteo oficial tras una semana de los sismos y en medio de críticas de opositores venezolanos y asociaciones civiles a la gestión de Rodríguez.

TRES FASES EN VENEZUELA

«Ha sido un problema enorme, y por décadas de mala inversión en la gente y el pueblo de Venezuela que ha hecho que sea mucho más difícil para el gobierno actual. Entonces, a medida que avanzamos en esta fase nos centramos en salvar vidas y es un gran problema para cualquier líder que debe afrontar el desafío de esta magnitud», indicó Donovan.

Barrett sostuvo que «permanece intacto» el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, con tres fases para Venezuela tras la captura de Maduro: la estabilización, la recuperación y la transición democrática.

Además, aseveró que están «muy seguros» de la estabilidad de Venezuela, aunque la «reconstrucción parece un poco distinta» tras los sismos.

«Afortunadamente, esta destrucción causada por el terremoto no afectó al sector petrolero y gasífero del país. Entonces la producción seguirá con las inversiones de los Estados Unidos y el sector privado de todo el mundo, ya han comenzado a iniciar la recuperación económica del presidente y el secretario», dijo.

EXILIO VENEZOLANO PIDE REVISAR RELACIONES CON DELCY REODRÍGUEZ

En tanto, venezolanos en Estados Unidos exigieron este miércoles, 1 de julio, al presidente Donald Trump que revise su relación con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras criticar el manejo de las autoridades tras los terremotos.

Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad en el sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EEUU, acusaron Rodríguez y a los funcionarios chavistas de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.

«Así que nuestro llamado es para que el Gobierno de Estados Unidos, que hoy se pronunció diciendo que están complacidos con las acciones del gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, se pronuncie de manera diferente», declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex).

Villalonga manifestó que «ningún venezolano en este momento puede estar satisfecho» con las declaraciones del Departamento de Estado, que anunció al menos 300 millones de dólares para las organizaciones que llevan suministros esenciales a la primera línea por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana.

Con información de EFE