Alcalde de Nueva York exigió a Trump restablecer el TPS tras visitar centro de acopio por los terremotos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reclamó este lunes, 6 de julio, al Gobierno de Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos al visitar un conocido restaurante convertido en centro de donación tras los terremotos.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Mamdani visitó el restaurante venezolano Lulla’s, en Brooklyn, convertido en uno de los mayores centros de la región para la donación de comida, medicina y otros víveres para Venezuela.

Desde el sitio, expresó su apoyo a los venezolanos en la ciudad e hizo un llamado a la «solidaridad», que extendió al presidente Trump.

«Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EEUU Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela», dijo, según un comunicado.

El alcalde estuvo acompañado por la jefa de Asuntos de Inmigración, Faiza N. Ali, quien instó a Washington a «usar cada herramienta humanitaria posible», incluyendo la autorización de la Salida Forzosa Diferida.

Esta última, se trata de una suspensión administrativa temporal de la deportación autorizada por el presidente de EEUU, y el TPS.

También intervino la jefa de Asuntos Internacionales, Ana María Archila, quien destacó cómo los neoyorquinos se volcaron con la comunidad venezolana.

Asimismo, destacó que restaurantes como Lulla’s, así como otros negocios y voluntarios, han establecido 20 puntos de donación en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, indica la nota.

«Nuestra administración está identificando maneras en que la ciudad puede apoyar estos esfuerzos de ayuda impulsados por la comunidad mientras compartimos nuestros conocimientos a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo trabajo de recuperación y reconstrucción», dijo Archila.

Las autoridades colaboraron con los voluntarios y felicitaron al propietario de Lulla’s, Ivo Diaz, y animaron a cualquiera que quiera ayudar a acudir al establecimiento.

TPS PARA LOS VENEZOLANOS

Como se sabe, el TPS protege de la deportación y otorga permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural, pero el Gobierno de Trump lo ha eliminado para muchos países como parte de su dura política migratoria.

De los 600.000 venezolanos amparados por el TPS, 250.000 perdieron el amparo en noviembre y a los otros 350.000 se les vence la protección en próximo.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.

Con información de EFE