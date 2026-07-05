VIRAL: Mascota de los Leones del Caracas se unió a artistas para entregar donativos en centros de refugio

Desde que ocurrieron los terremotos, el 24 de junio, las muestras de solidaridad entre los venezolanos abundan y también lo hacen artistas y deportistas. Por ello, el equipo Leones del Caracas no se quedó atrás y envió a su mascota, con varios artistas criollos, a entregar donativos en centros designados como refugios temporales para los sobrevivientes de la catástrofe.

A través de sus redes sociales, el equipo de beisbol capitalino, informó que, junto a Alberto Mestre, Guaco, Jhonattan Vegas, Daniel Dhers y @ElVenezolanoP, decidieron unirse para entregar colchonetas, carpas y toldos a los damnificados.

La entrega se hizo en un refugio en Catia, en el centro de Caracas. En el video publicado en las redes del equipo se puede ver a la mascota interactuando con los pequeños que se encuentran allí.

Igualmente, se muestra la entrega de los insumos que necesitan los afectados por los terremotos.

“Buscamos ofrecerle condiciones más dignas a los afectados por esta tragedia y seguimos comprometidos con nuestro país”, publicó el equipo en otro post en su cuenta en X (Twitter).

Las autoridades del municipio Libertador de Caracas habilitaron campamentos transitorios para atender a las familias que resultaron afectadas por el impacto de los dos terremotos.

Uno de estos centros es el Parque Alí Primera (Parque del Oeste). En estos recintos los sobrevivientes cuentan con lo necesario para pasar los primeros días.

Allí reciben alimentos, un lugar donde dormir, primeros auxilios y atención médica primaria.

Además, también sirven como centro de acopio y coordinación para la distribución de ayuda humanitaria y gestión de traslados logísticos.