VIRAL: James Rodríguez envió nuevo mensaje de aliento a Venezuela y confirmó que hizo un donativo

El capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, envió un nuevo mensaje al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos, con el propósito de reafirmar su solidaridad con los venezolanos, al tiempo que confirmó que hizo un donativo para apoyar a los afectados.

«Mucha fuerza, ánimos. Son cosas que uno no quiere que pasen. Lastimosamente pasó, mucha fuerza, mucho ánimo, que de esta salen», expresó Rodríguez al periodista venezolano Manuel Gutiérrez.

En ese sentido, el exjugador del Real Madrid invitó a la sociedad a ayudar con lo que pueda a los afectados por el doble sismo. Asimismo, anunció que él también ya hizo un aporte, pero prefirió no revelar cuál fue su entrega.

«Invito a la gente para que lo hagan», reiteró. «Quien tiene posibilidad, que ponga su granito de arena. Nos tenemos que apoyar entre todos para que este mundo fluya, porque yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos», puntualizó.

Previamente, tras el empate contra Portugal, James Rodríguez había dedicado las siguientes palabras: «Saludos Venezuela, fuerza, mucho ánimo».