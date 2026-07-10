VIRAL: El desgarrador homenaje de famoso club de futbol a Lucas, el niño argentino fallecido tras terremotos

El club de fútbol español Atlético de Madrid rindió un emotivo homenaje a Lucas Eduardo Gámez Martínez, niño argentino de nueve años que formaba parte de la Academia oficial del equipo en Venezuela y cuyo cuerpo fue hallado sin vida entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, 15 días después de los terremotos que azotaron al país.

«Con profundo dolor y tristeza, nos unimos a la pena que embarga a la familia Gámez y Martínez por el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador. Lucas Eduardo Gámez Martínez», expresó el club rojiblanco a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

«Lucas no solo era un talento en la cancha, sino un miembro valioso de nuestra gran familia de Atlético de Madrid Academia Venezuela. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones. Elevamos nuestras más sinceras oraciones para que sus familiares y seres queridos encuentren fortaleza, consuelo y paz en medio de este doloroso e inimaginable momento», se agregó en el texto.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde vivió con sus padres, el pequeño llegó a jugar también en las inferiores de Defensores de Belgrano.

El niño, hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, fue localizado este miércoles, 8 de julio, por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde colapsó el edificio en el que se encontraba al momento del doble sismo del pasado 24 de junio.

Según confirmó la Cancillería argentina a la agencia de noticias EFE, Lucas estaba junto a sus tíos en uno de los inmuebles derrumbados en el estado La Guaira

Ese mismo día, detallaron sus padres, la familia había pasado la jornada en la playa antes de que la tragedia los sorprendiera.

La familia de Gámez se había radicado en Argentina en 2013 y había regresado a Venezuela a comienzos de este año por motivos personales.

Desde su desaparición, el menor fue buscado intensamente por equipos de rescate de distintos países, incluidos varios contingentes argentinos desplazados especialmente para colaborar en las labores de búsqueda.

El pasado lunes, familiares del niño se habían acercado hasta la zona de los escombros para celebrar su noveno cumpleaños. También para enviarle fuerzas, todavía con la esperanza de encontrarlo con vida.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Lucas Eduardo Gámez Martínez, alumno de nuestra Academia de Venezuela. Descanse en paz. pic.twitter.com/WAnRTulTWv — Atleti Academia (@AtletiAcademia) July 9, 2026

LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con especial fuerza a La Guaira, el estado más devastado por el evento telúrico, y han dejado hasta el momento al menos 3.889 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance oficial.

Las autoridades argentinas informaron que seis de sus ciudadanos murieron a causa de los sismos. Mientras que se registraron ocho solicitudes de búsqueda de connacionales desaparecidos.

Además de enviar brigadistas, médicos y ayuda humanitaria, el Gobierno argentino desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela —país donde no cuenta con representación diplomática— para asistir a los ciudadanos radicados allí afectados por la catástrofe.