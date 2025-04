«No puedo esperar para vivir esa experiencia»: Venezolano fue seleccionado por los Patriots para jugar en la NFL

El venezolano Andrés Borregales vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, tras recibir la llamada que lo convierte en nuevo jugador de la NFL y nada más y nada menos que con los míticos New England Patriots.

El equipo seis veces campeón del Super Bowl lo seleccionó en la sexta ronda del Draft (pick 182 global), apostando por quien muchos consideran el pateador más completo de su generación.

Nacido en Caracas y criado en el sur de Florida, Borregales tendrá ahora la oportunidad de construir su propio legado en Foxboro, donde compartirá vestidor con Christian González, profundo defensivo de raíces colombianas. “Estoy feliz de ser un Patriot“, afirmó Borregales, visiblemente emocionado tras conocer su destino.

“Estoy emocionado. Toda mi vida admiré a Adam Vinatieri, una verdadera leyenda, especialmente por todas esas patadas en la nieve y en momentos cruciales. No puedo esperar para vivir esa experiencia. Sé que mucha gente pensaba que, al venir de Miami, no podría soportar el frío. Creo que puedo demostrarles que están equivocados”, aseguró el nuevo pateador de New England.

SU HERMANO JUGÓ EN LOS BUCCANEERS

Borregales no es ajeno a la exigencia del fútbol americano profesional. Su hermano mayor, José Borregales, también es pateador y ha tenido pasos breves por ligas profesionales, incluyendo la NFL con los Tampa Bay Buccaneers.

El nuevo Patriot dejó la Universidad de Miami con una sólida reputación: precisión, capacidad en situaciones de alta presión y un golpeo consistente, características que resaltó el análisis de NFL.com.

Aunque no posee la pierna más potente del Draft, su control y técnica le permiten patear a larga distancia con eficacia, según reseñó La Opinión.

“Creo que los Patriots tienen una gran tradición de pateadores legendarios. Estoy emocionado de, ojalá, algún día ser parte de esa conversación y contribuir a esta organización”, añadió Borregales.

Sobre su llegada a New England, el venezolano comentó que tenía a los Patriots como su equipo preferido antes del Draft. “Tenía algunos equipos en mente, pero los Patriots eran definitivamente el número uno. Aquí estamos y estoy emocionado. Tengo una gran relación con el coach Springer; conectamos desde la primera vez que nos conocimos. Tenía un presentimiento, y estoy feliz de ser un Patriot”, concluyó.

La expectativa en Foxboro es alta. Borregales sabe que no será fácil estar a la altura de figuras como Vinatieri o Stephen Gostkowski, pero tiene claro que este es apenas el primer paso del camino.