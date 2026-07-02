MLB y la asociación de jugadores hicieron importante donación en dólares para los afectados por terremotos en Venezuela

La Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria tras los terremotos que sacudieron Venezuela.

La MLB y la MLBPA señalaron por medio de un comunicado conjunto, que la contribución permitirá a la Cruz Roja reforzar la atención a los damnificados mediante la instalación de refugios temporales, prestación de asistencia médica y apoyo en salud mental, así como el suministro de agua potable y artículos de primera necesidad.

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Ambas organizaciones mencionaron que la iniciativa responde a la estrecha relación histórica que mantienen las Grandes Ligas con Venezuela, uno de los principales países exportadores de talento al béisbol profesional estadounidense.

«Venezuela es la cuna de muchos jugadores de las Grandes Ligas, y el país y sus aficionados han contribuido enormemente al béisbol», afirmó el comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr.

«Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que sufren las consecuencias de este desastre. Mediante esta donación conjunta a la Cruz Roja, esperamos brindar recursos esenciales a los valientes socorristas y ofrecer un apoyo significativo al pueblo venezolano en su difícil proceso de recuperación», agregó el comisionado.

Por su parte, el director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, expresó la solidaridad del sindicato con los peloteros venezolanos y con todas las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

«La MLBPA se solidariza con nuestros jugadores venezolanos, sus familias y las innumerables personas afectadas por los devastadores terremotos en Caracas, La Guaira y regiones vecinas», indicó Meyer, quien aseguró que la organización está comprometida a apoyar la recuperación y reconstrucción del país.

VENEZUELA Y SU RELACIÓN HISTÓRICA CON MLB

La MLB destacó que Venezuela mantiene una presencia relevante en el béisbol de las Grandes Ligas. Recordó que la selección nacional conquistó el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y que 60 jugadores nacidos en Venezuela integraron las plantillas del Día Inaugural de la temporada de las Grandes Ligas.

Las organizaciones también invitaron a los aficionados a realizar aportes adicionales a través de la campaña habilitada por la Cruz Roja, para así ampliar las labores de asistencia humanitaria.

La donación se conoce mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.

Con información de EFE