El mensaje de Jude Bellingham a Venezuela en medio del mundial tras el doble terremoto

El doble terremoto que sacudió el pasado 24 de junio a Venezuela ha sido una noticia que dio la vuelta al mundo. En medio de la Copa Mundial 2026, este tema no ha pasado desapercibido, tanto en la cancha como fuera de ella.

Este viernes, Inglaterra consiguió su clasificación a octavos de final tras derrotar a la República Democrática del Congo por 2-1. Tras el partido, la estrella británica y del Real Madrid, Jude Bellingham, envió un mensaje para los venezolanos.

El periodista deportivo Manu Rodríguez pidió a Bellingham unas palabras para Venezuela y el jugador se detuvo de inmediato. «Mucho ánimo para todos y mucho cariño también», dijo en español desde la zona mixta.

Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país. Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026



Con esta victoria, Inglaterra enfrentará a México en los octavos de final en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. La escuadra británica busca, finalmente, su segundo título en la Copa Mundial tras su campeonato en 1966.

«NO ESTÁN SOLOS»

Después del doble terremoto, se han realizado varios minutos de silencio en los partidos del Mundial, en conmemoración a las víctimas. Uno de los momentos más emotivos se vivió en la noche del martes en el partido entre México y Ecuador.

Cuando se iba a dar el minuto de silencio, el animador del estadio rompió el protocolo y pidió el apoyo de los fanáticos en el Azteca: «Que se escuche lejos, hasta Venezuela. No están solos, no están solos. Díganlo conmigo. No están solos».

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Decenas de miles de personas, incluyendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, corearon el «no están solos». Estas palabras retumbaron en las transmisiones del partido, dejando uno de los momentos más emotivos del Mundial.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.