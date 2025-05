Distrilab amplía su línea Distro

Distrilab amplía su línea de nutracéuticos innovadores denominada Distro, con cuatro nuevos productos: DistroSleep, DistroMag, DistroEyes y DistroSil Q Forte, que se unen al reconocido Distrovit, para brindar bienestar y ayudar a prevenir enfermedades futuras.

Toda la línea Distro es fabricada en Estados Unidos bajo los más estrictos controles de calidad. Cada nutracéutico ha sido aprobado por la FDA y son libres de gluten.

“En Distrilab nos hemos enfocado en ofrecer productos alternativos de gran calidad para atender al mercado nacional. Somos la evolución de la nueva industria farmacéutica venezolana. Nuestra familia Distro reafirma nuestra misión. Presentamos 4 nutracéuticos con fórmulas únicas y originales, desarrolladas para proporcionar bienestar. Queremos que nuestros consumidores vivan una Vida Distro, Vida Saludable”, señaló Jorge González, gerente de ventas de Distrilab.

DistroSleep ofrece una fórmula única que combina la mayor cantidad de citrato de magnesio del mercado: 854 miligramos con 10 miligramos de melatonina, la cual es ideal para un descanso reparador. DistroSleep ayuda en la calidad del sueño, reduce el estrés y mejora los niveles de energía.

DistroMag contiene 1.642 mg de glicinato de magnesio, transforma el estrés y la tensión en relajación, optimizando los niveles de ansiedad. Adicionalmente, mejora la salud ósea y muscular, la función cardíaca y la concentración. El glicinato de magnesio es altamente biodisponible y con mayor absorción en el organismo, sin efectos secundarios.

DistroEyes es una fórmula antioxidante de avanzada, compuesta por luteína, zeaxantina 6 gramos, vitaminas y minerales esenciales para una visión perfecta. Esta combinación protege la mácula del ojo y garantiza la salud ocular.

DistroSil Q Forte combina cardo mariano (silimarina), coenzima Q10, vitaminas B1, B6 y E, y ácido fólico, que lo convierte en un poderoso protector integral para el hígado. DistroSil Q Forte mantiene la función hepática saludable y ayuda a desintoxicar el organismo.

La línea Distro de Distrilab comenzó con Distrovit, un producto que incluye glucosamina, condroitina, colágeno tipo ll, ácido hialurónico y magnesio, con vitamina C, único en el mercado que posee esta poderosa fórmula. La vitamina C es esencial para la síntesis del colágeno y el ácido hialurónico, además de mejorar la absorción de otros nutrientes como la glucosamina y la condroitina. La vitamina C ayuda a la desinflamación de las articulaciones y la buena salud del cartílago.

Todos estos productos son catalogados como nutracéuticos, los cuales combinan la nutrición y la farmacéutica para proporcionar beneficios a la salud. Su denominación hace referencia a complementos alimenticios con propiedades terapéuticas o de prevención. Son medicamentos con componentes bioactivos que reaccionan en el cuerpo y ayudan a mejorar ciertas funciones.

DistroSleep, DistroMag, DistroEyes, DistroSil Q Forte y Distrovit están disponibles en las principales farmacias del país.

Distrilab, aparte de la línea Distro, posee una amplia gama de medicamentos como cardiovasculares, respiratorios, antiinfecciosos, circulatorios, dermatológicos, digestivos, hormonales, desinflamatorios, sistema nervioso, antiparasitarios, oftálmicos y antivirales.

Para mayor información sobre Distrilab está su página web: www.distrilabve.com y su cuenta en Instagram: @distrilabve .