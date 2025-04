La técnica que usó Rubby Pérez para que los rescatistas pudieran encontrarlo bajo los escombros, según su hija

Zulinka Pérez, hija del artista merenguero Rubby Pérez, reveló que su padre se puso a cantar entre los escombros para que los rescatistas pudieran dar con su paradero.

«Está herido, pero está con vida. Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan», dijo a los medios de comunicación.

Pérez pasó varias horas antes de que lo pudieran rescatar. De acuerdo con el medio Univisión, lograron sacarlo y lo trasladaron a un centro médico donde estaría hospitalizado.

Zulinka Pérez hija del artista merenguero Rubby Pérez al ser abordada por la prensa manifestó que su madre se encuentra bajo los escombros pero que está estable, de igual forma resaltó «mi padre se puso a cantar para que lo escucharan», el colapso de la estructura ocurrió la… pic.twitter.com/pI8nZOyYCg — De Último Minuto (@UltimominutoTW) April 8, 2025

«Mi esposo y yo somos coristas. Mi esposo me cubrió, se tiró encima de mí, él se partió una pierna y me dijo: sal rápido mami, para que si colapsa el niño no se nos quede solo», señaló la hija de Rubby Pérez.

TRAGEDIA EN CONCIERTO DE RUBBY PÉREZ

Además, anunció la muerte de uno de los músicos que se encontraban en el escenario. «El bajista está grave y lo operaron. Un saxofonista está muerto, lamentablemente».

Aunque las cifras de fallecidos y heridos varían con cada nuevo informe oficial, hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 27 personas y más de 150 personas han resultado heridas.

“Hasta el momento tenemos 27 (muertos)”, declaró a los medios Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Además, señaló que se han realizado «134 trasladados» a centros hospitalarios, lo que «equivale a 150 o 160 pacientes», en referencia al incidente ocurrido en la discoteca Jet Set.