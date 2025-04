«Dios me envió con un propósito»: Lo que dijo el dominicano que ayudó a Elianta Quintero a salir de los escombros de la discoteca Jet Set

Aún siguen las secuelas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de República Dominicana, donde al menos 225 personas perdieron la vida, entre ellas las experiencias vividas por los sobrevivientes entre los que se encuentra la periodista venezolana Elianta Quintero.

De hecho Rafael Rosario, un dominicano que ayudó a la comunicadora criolla, dio detalles de como logró sacarla de debajo de los escombros.

«Ella (Quintero) se quitó los zapatos y allí fue que ella logró salir. Yo la ayudé a llegar hasta la ambulancia y después de la ambulancia, yo no supe más», contó Rosario durante una entrevista concedida al programa Noticias Telemicro.

La propia periodista venezolana estuvo conectada de manera telemática a dicha entrevista y agradeció entre lágrimas a Rosario la ayuda prestada.

«Rafael yo quiero darte tantas gracias el día de hoy, primero por tu valentía de estar allí. Lo que él dice fue así, correctamente. Cuando me intentaban sacar no podía porque mis pies estaban aplastados bajo la viga, como pude me logré quitar los zapatos y es el momento que me jalan», recordó Quintero.

SACÓ AL MENOS A DOCE PERSONAS DE DEBAJO DE LOS ESCOMBROS

Por su parte, el hombre explicó que logró sacar a unas 12 personas y mencionó que en el rescate de la comunicadora sufrió una herida en la mano por la que luego le tomaron 25 puntos. Sin embargo, sostuvo que no recuerda haberla sufrido y que pensó que la sangre era de las víctimas.

«Dios me envió con un propósito», sentenció el dominicano, quien se desempeña como escolta y recibió una llamada telefónica de un cliente pasadas las 12:00 de la medianoche del pasado martes.

El dominicano mencionó que «por un pálpito» decidió echar gasolina antes de, por orden de su cliente, ir al popular local para ver si valía la pena que ambos asistieran.

Después de supervisar la zona, Rosario detalló que fue a buscar a su cliente y ya cerca, antes de llegar de regreso, escuchó el estruendo.

Tras presenciar lo sucedido, el escolta decidió regresar y comenzar a sacar heridos.