«La Guaira no necesita ser viral, necesita que no la olviden»: el mensaje de la cantante Greeicy en solidaridad con los venezolanos

La cantante colombiana, Greeicy envió un sentido mensaje a favor de los afectados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela y habló sobre la importancia de que el tema no se olvide, cuando deje de ser viral o tendencia en redes sociales.

Greeicy detuvo su presentación para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y llamar directamente a la comunidad internacional para mantener la atención sobre la emergencia.

“La Guaira no necesita ser viral, necesita que no la olviden”, dijo la artista en uno de los momentos más emotivos en el reciente Cook Festival, celebrado en Tenerife, España.

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De esta forma, la cantante instó al público a no apartar la mirada de la tragedia que enfrentan miles de familias, principalmente en la Guaira.

Destacó la capacidad del pueblo venezolano para unirse frente a la adversidad. Señaló que está dando un ejemplo mundial de lo que verdaderamente significa «ser comunidad» al apoyarse mutuamente desde cualquier parte del mundo.

El público recibió el pronunciamiento con una ovación unánime por parte de los asistentes al evento.

La petición de Greeicy se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde cientos de usuarios apoyaron el gesto de la colombiana.