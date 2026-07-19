VIRAL: La creativa forma en la que Stephany Abasali recolectó fondos para Venezuela en la final del Mundial

La ex Miss Venezuela Stephany Abasali, asistió este domingo a la final de la Copa Mundial, en el MetLife Stadium de Nueva York, para continuar con su iniciativa de recolectar fondos para los afectados por los terremotos en Venezuela y lo hizo de una manera muy creativa.

En sus redes sociales, Abasali publicó un video donde se le ve usando una camiseta de Venezuela con un código QR impreso.

La idea es que quienes escaneen el código puedan hacer sus donativos destinados a los afectados por la crisis en el país y para apoyar a los voluntarios locales.

“El objetivo es dar visibilidad internacional a nuestro país para ayudarnos a reconstruir lo perdido”, publicó en su cuenta en Instagram.

“Elegí trabajar con @caritasdevzla por su labor integral. En la parte posterior de mi franela encontrarás un código QR que conecta con ellos. Tu donación llega directamente a quienes más lo necesitan. Aunque no estemos en los titulares, seguimos en una lucha por restaurar las vidas que quedaron en ruinas”, dijo en la publicación.

Esta iniciativa surgió tras haber rechazado una invitación formal para asistir al partido como espectadora. En su lugar decidió aprovechar el evento global para promover su campaña de recaudación.

Antes de la final, ella estuvo trabajando activamente entregando alimentos, agua potable, medicinas y otros insumos en refugios y comunidades vulnerables como La Guaira.