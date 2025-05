La conmovedora imagen con la que Dayana Mendoza reveló que se casó con el pastor Carlos Uribe

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, anunció en sus redes sociales, con una conmovedora foto, que se casó con el pastor Carlos Uribe, con quien estaba comprometida desde finales del mes de enero.

En una publicación en Instagram, la modelo colgó la imagen donde se le ve vestida de novia, mirándose fijamente con Uribe y sonriendo.

«Que hermoso, bueno y fiel es nuestro Señor. Amor de mi vida. Proverbios 12:4, ‘la mujer ejemplar hace de su marido un rey’. Te amo mi rey hermoso», manifestó la devota exreina de la belleza universal.

En ese sentido, Uribe también divulgó la misma foto y además la subió en sus historias. «Dios es fiel. Mi reina, te amo», manifestó el pastor.

Tras contraer nupcias, Dayana Mendoza recibió cientos de mensajes de felicitación, entre ellos el de su sucesora a la corona universal, Stefanía Fernández. «Mi corazón se explota de emoción al verte tan feliz hermana querida. Que Dios los siga bendiciendo y guiando. Que la sangre de Cristo los cubra y los proteja siempre», manifestó en los comentarios.

Además, la también ganadora del Miss Universo en 1979, Maritza Sayalero, le dejó un hermoso mensaje por su casamiento. «¡¡¡Felicidades!!! Será maravilloso tu camino. Les deseo lo mejor hoy y siempre», pronunció.

POLÉMICA POR CASO JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

En semanas recientes, Dayana Mendoza estuvo involucrada en una nueva polémica, luego de criticar a quienes veneran al Dr. José Gregorio Hernández, próximo a obtener la canonización.

«Estamos en Venezuela diciendo ‘yo amo a Dios’, pero estamos pidiéndole a José Gregorio Hernández que le quite el dolor de barriga al muchachito. ¿Qué es eso dice Jehová? Si yo soy Jehová cómo te atreves tú a estar pidiéndole a un muerto que haga lo que yo puedo hacer. Yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Que te lo haga ese diablo, pero olvídate de mí, yo no voy a estar ahí», dijo en un video.

Ante esa opinión y la ola de comentarios de odio que recibió, salió al paso y mantuvo su postura. «Quiero reiterar mis convicciones. Sigo estando convencida de lo que dice la Biblia», añadió.