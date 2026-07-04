EN VIDEO: Circo de Los Valentinos actuará de manera gratuita desde el refugio dispuesto en el Polideportivo La Guaira

Luego de haber trabajado como voluntarios, en la remoción de escombros y rescate de afectados en La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio, los hermanos Renato y Valentino Fuentes, ofrecieron funciones gratuitas para las familias refugiadas en la entidad.

En sus redes sociales, las estrellas del Circo Los Valentinos informaron que presentaron su show en el Polideportivo de La Guaira. Este espacio funciona como refugio temporal.

“Venimos a hacer lo que mejor sabemos hacer… darles amor y diversión a todos nuestros niños de Venezuela”, dijeron.

Los hermanos subrayaron la importancia de la salud emocional y la recreación como herramientas de acompañamiento durante las contingencias del país.

“En este momento tan difícil, lo mejor que podemos hacer es tratar de llevarles un momento de alegría y diversión aquí desde el hermoso refugio del Polideportivo La Guaira. Los Valentinos lo hacemos con muchísimo amor”, dijeron.

La actividad busca brindar momentos de entretenimiento y esparcimiento a niños y adultos que permanecen alojados en el recinto tras perder sus viviendas por la emergencia.

SOLIDARIOS

Desde que ocurrieron los terremotos, Renato y Valentino Fuentes informaron que pospusieron las funciones de su temporada vacacional para ayudar a los venezolanos afectados.

El circo llegó a Venezuela el 17 de junio y esperaban dar sus funciones, cuando ocurrió el desastre. “Los Valentinos todos estos días estaremos donando víveres a las personas que más lo necesitan”, aseguró Renato Fuentes.

Y luego los hermanos, junto con algunos empleados, se trasladaron a La Guaira, la zona más afectada por los sismos, para apoyar a los rescatistas y personas afectadas con insumos.