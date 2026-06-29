EN VIDEO: Hermanos fundadores del circo los “Valentinos” trabajan como voluntarios en las labores de rescate en La Guaira

Los fundadores del circo Los Valentinos, los hermanos Renato y Valentino Fuentes, se encuentran en La Guaira y se han dedicado a buscar a personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

A través de sus redes sociales, los artistas circenses anunciaron que van a apoyar con personal del circo en las labores de rescate.

Los hermanos Valentino iban a presentarse con su tradicional circo, pero ocurrieron los sismos.

Su carpa e instalaciones quedaron totalmente intactas. Tras vivir momentos de gran tensión, el circo suspendió sus funciones artísticas y todo su personal técnico se trasladó a las zonas afectadas para colaborar directamente en el rescate de sobrevivientes y la remoción de escombros.

El circo acababa de anunciar su gran regreso a Caracas en los espacios del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

Aunque el sismo se sintió con extrema fuerza en el lugar, la infraestructura no sufrió daños materiales.

Ante la gravedad de la catástrofe nacional, los hermanos publicaron un comunicado informando el cese temporal de sus funciones planificadas en Valencia y Caracas en señal de respeto y solidaridad con las víctimas.

Equipados con herramientas de trabajo pesado del circo (como picos, palas, cascos y guantes), los artistas y sus técnicos se movilizaron hacia el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos.

A través de videos compartidos en redes sociales como Instagram, se les ve utilizando plantas eléctricas y equipamiento propio para buscar personas atrapadas junto a civiles y rescatistas locales.