EN VIDEO: Actor colombiano Iván López contó como un viaje sorpresa lo salvó de vivir los terremotos del 24Jun

El actor colombiano Iván López contó cómo un viaje sorpresa lo salvó de vivir los terremotos del pasado 24 de junio en Caracas.

López, quien está casado con la actriz venezolana Vanessa Maradona, contó que arribó a Caracas el 21 de junio para pasar unos días con esposa e hija.

Sin embargo, ellas cambiaron sus planes. «Llegué el domingo a Venezuela y me tenían de sorpresa el viaje a Margarita el lunes por la mañana. Nos fuimos para estar en familia, con mi hija», contó en conversación para Buen Día Colombia.

«De regreso el miércoles a las 5 de la tarde estábamos en el aeropuerto de Margarita y empezó a temblar», agregó el actor.

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No obstante, al no sentir el temblor con tanta magnitud en el aeropuerto no sospechaban lo que ocurrió en el resto del país.

«Bajamos de una vez para abordar y nos dicen ‘se cerró el vuelo, hay que esperar’. En dos horas que esperamos nos dimos cuenta de que no era un temblor sino un terremoto y que estaba devastada toda La Guaira, parte de Falcón y que en Caracas había, en especial la zona donde nosotros vivimos en Chacao, Los Palos Grandes, también se cayeron unos edificios», acotó.

«Nosotros tenemos un dicho ‘Dios nos ama’, con mucho o poco, pero ‘Dios nos ama’ y estábamos allá y en Margarita nos ha pasado muchas cosas. Cuando pasó lo de Maduro nosotros estábamos en Margarita. Entonces no nos tocó vivir esa situación tan difícil que muchos amigos y conocidos si les tocó esos bombardeos», concluyó.