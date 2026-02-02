«Déjenla morir»: Hija de Mónica Spear pidió que paren las publicaciones con IA de su madre

Maya Berry Spear, hija de la actriz Mónica Spear, pidió a todos los seguidores de su madre que dejen de estar haciendo publicaciones de ellas juntas con inteligencia artificial (IA).

«Por favor les pido desde mi corazón déjenla morir. Sé que es una frase muy fuerte, pero la IA no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió, no nos va a ayudar a nadie. Me recuerda a mí de un tiempo doloroso, además memorias que yo no tengo con mi familia. También siento que puede hacer mucho por quien soy yo, mi autoestima, el hecho que soy adolescente», dijo en un video divulgado en redes sociales.

«Además de eso, el que me conozca sabe que yo soy opositora a la IA. Eso es una cosa que si me conoces es que si la primera cosa que te digo por qué en este momento me parece muy heavy, éticamente y moralmente», añadió.

Para finalizar, pidió que se respete la privacidad de ella y su familia. «Por favor, no hablen de mi mamá como si estuviera viva porque ustedes no saben qué es lo que hubiera hecho y esto se lo digo a cualquiera porque yo, incluso, no sé lo que hubiera hecho, entonces les pido por respeto a mí, a mi privacidad, a la privacidad de mi familia y el respeto a mi papá que por favor calmen con esto».

CONTRADICCIONES CON LA IA

A pesar de sus declaraciones en contra de la IA, cabe recordar que el pasado mes de septiembre Maya Berry Spear, se hizo viral luego de sumarte a un trend viral realizado con Gemini de Google en el que apareció ella de grande junto a sus padres Mónica Spear y Thomas Berry.

En las imágenes, diseñadas con efecto polaroid, la joven aparece abrazándolos con fuerza, lo que rápidamente se hizo tendencia en cuestión de minutos.

En la publicación, Maya Berry Spear escribió «simplemente gracias IA» y miles de usuarios reaccionaron al gesto dejándole comentarios como «se ve tan real, tus angelitos por siempre» y «este si me arrugó el corazón» destacan algunos. No obstante, actualmente tiene su cuenta de Instagram privada y la publicación no está disponible.