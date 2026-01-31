La emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: «Mamá, pensé que teníamos tiempo»

La muerte de la actriz Catherine O’Hara ha generado gran conmoción en Hollywood. Uno de los más afectados fue el intérprete Macaulay Culkin, con quien compartió escena como madre e hijo en Mi pobre angelito.

Culkin publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, pocas horas después de que trascendió la muerte de O’Hara. Sus palabras dejaron en evidencia que los actores no solo tenían un vínculo especial en pantalla, sino también fuera de ella.

«!Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde», dijo Culkin en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)



El actor acompañó estas emotivas palabras con dos fotografías junto a O’Hara. La primera de ellas es una captura de la película Mi pobre angelito, mientras que en la segunda es una imagen tomada ya en su adultez.

¿QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ?

La agencia de representación CAA confirmó la muerte de la actriz y compartió una declaración al respecto. «Nos entristece anunciar el fallecimiento de Catherine O’Hara», dijo a distintos medios.

El Departamento de Bomberos respondió en la madrugada a una llamada de emergencia emitida desde la casa de O’Hara. La actriz, que presentaba dificultades para respirar, fue trasladada de emergencia hasta un hospital.

Reportes extraoficiales indican que O’Hara ingresó al centro de salud en «estado de grave». La agencia CCA, por su parte, se limitó a afirmar que la actriz falleció «después de una breve enfermedad».

O’Hara saltó a la fama por su papel de Delia Deetz en la aclamada película Beetlejuice de Tim Burton. Finalmente, ganó aún más popularidad como la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, en 1990 y 1992.