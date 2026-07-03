Confirmaron muerte de influencer, su hija de 3 años y varios de sus amigos en residencias de Caribe

La influencer venezolana Bárbara Celeste Vivas Carvallo, de 31 años, murió junto a su hija Lucía Teresa Sardinha Vivas, de tres, tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Sus restos fueron hallados seis días después entre los escombros del apartamento donde vivían, en Residencias El Molino, sector Caribe, en La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos.

La noticia fue confirmada por Víctor Sardinha, pareja de la creadora de contenido y padre de la niña, a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Sardinha lamentó la muerte de una pareja de vecinos del edificio, María Castro Tovar y Mario Andrés Gutiérrez, así como la del hijo de ambos, Franco Andrés Gutiérrez, y de la cuñada de la pareja, Dayerling Gabriela Díaz Hernández.

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SOBREVIVIÓ DE «MILAGRO»

Sardinha, quien también quedó atrapado bajo los escombros, sobrevivió a la tragedia tras permanecer 36 horas sin poder moverse y estar a punto de desangrarse, lo que describió como un milagro.

«En un instante, el terremoto nos arrebató a tres personas que eran luz, amor y alegría para nuestra familia. Fueron seis días de búsqueda incansable tras escombros siempre con la fe intacta de que volveríamos a verlos, la vida no es justa, no los vimos de la manera que queríamos pero podrán descansar en paz porque sus cuerpos tendrán santa sepultura», comunicó.

«Nos quedamos con el inmenso privilegio de haber compartido la vida con todos ustedes. Cada enseñanza, cada sonrisa y cada momento vivido será un recuerdo que llevaremos por siempre», dijo.

Y continuó: «Aunque hoy el dolor sea inmenso y el vacío parezca imposible de llenar, creemos que el amor trasciende la ausencia. Vivirán en cada historia que contemos, en cada fotografía que abracemos y en cada recuerdo que nos haga sonreír entre lágrimas».

Bárbara Celeste era una guaireña de nacimiento que compartía contenido sobre estilo de vida, maternidad y belleza con más de 50 mil seguidores en redes sociales.

Protagonizó una campaña publicitaria para promover el turismo en La Guaira y colaboró con marcas reconocidas como McDonald’s Venezuela, Alea Cosmetics y BACC Beauty And Care.