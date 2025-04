Aleska Génesis fue detenida al llegar a EEUU en medio de «terror, miedos y depresión»: esto es lo que se sabe

La modelo venezolana Aleska Génesis, quien se libró de todos los cargos de los que era acusada en México, habría sido retenida este viernes a su llegada al Aeropuerto de Miami, en Estados Unidos.

Tras finalizar su proceso judicial en Ciudad de México, Aleska decidió regresar este mismo viernes a territorio estadounidense. Sin embargo, tras arribar a Miami, habría sido retenida por las autoridades migratorias.

Aproximadamente una hora después, Aleska fue liberada y salió del área de migración del aeropuerto. De acuerdo al medio Telemundo, la modelo fue recibida por su hermana, Bárbara Castellanos.

«No me lo puede creer que ya estoy pisando Miami. Que ya estoy aquí dentro de Estados Unidos y que pronto voy a ver a mi familia, mis perritos y a mi gente, siento que ha sido una travesía de un mes», dijo Aleska, quien aclaró la causa de de su retención migratoria.

«VIVÍ MUCHA ANGUSTIA»

Tras ser detenida al salir de la Casa de los Famosos, Aleska afirmó que comenzó un periodo en el que vivió «mucha angustia». Mientras avanzaba el proceso judicial, la modelo reconoció que tuvo «terror, incertidumbre, miedos y hasta depresión».

«Lo que ocurrió ayer fue un milagro. Gracias a Dios que ese señor (Francisco Javier Rodríguez Borgiore) capacitó y se pudieron retirar todos lo que tenía que ver con la carpeta y cerrarla definitivamente, ya no hay ningún cargo. Soy libre», acotó Aleska.

La modelo insistió en que era inocente de todas las acusaciones y negó que hubiera alcanzado un acuerdo. «Yo no necesité ninguna negociación con nadie porque siempre he dado la cara, he dado la verdad», agregó.

Aleska, que estuvo detenida dos veces por este caso, recibió un perdón por todos los cargos en su contra. La denuncia afirmaba que la modelo estuvo involucrada en el robo de tres relojes valuados en 10 millones de pesos mexicanos (500.000) dólares.