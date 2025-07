Los impactantes videos que dejó la explosión en una gasolinera de Roma, hubo más de 20 heridos

25 personas resultaron heridas luego de una fuerte explosión registrada este viernes en horas de la mañana en una gasolinera de Roma.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en una estación de servicio que expendía gasolina y gas licuado de petróleo (GLP).

Según informaron los bomberos de Roma, todo apunta a que la explosión se desencadenó por un fallo técnico durante el repostaje de combustible.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, explicó que las primeras unidades de emergencia llegaron alertadas por una fuga de gas.

Poco después, se produjeron dos explosiones más en cadena. “Todos los policías heridos sufrieron quemaduras, pero no corren peligro de muerte”, indicó Elisabetta Accardo, vocera de la policía romana.

❗ Video del momento della massiccia esplosione alla stazione GPL in Zona Giordani, Roma. Video dai social. https://t.co/azQl31nIbm pic.twitter.com/09pv5OvnGl

En un primer momento se habló de 10 heridos, ocho policías, un bombero y un operador de emergencias, pero con el correr de las horas la cifra subió hasta 25 personas lesionadas.

Afortunadamente, no hay ningún caso de gravedad. Cinco de ellas fueron hospitalizadas por quemaduras leves y heridas causadas por cristales rotos.

La onda expansiva fue tan potente que hizo temblar edificios cercanos y se sintió en otros puntos de Roma.

Residentes entrevistados por medios italianos describieron la detonación como “un terremoto”. La columna de humo negro se alzó sobre la ciudad mientras las llamas se propagaban a vehículos estacionados y a un almacén policial detrás de la gasolinera.

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2025