Vuelos entre Falcón y Aruba será un «gran beneficio para el país»: este será el mes en que comiencen las actividades

El sector turismo en Falcón tiene altas expectativas tras la reactivación de las conexiones aéreas entre Venezuela y Aruba, esperando que se restablezcan los vuelos comerciales en las próximas semanas.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, Juan Guatopo, dijo que estos vuelos se podrían retomar tan pronto como en noviembre. Las aerolíneas Aruba Airlines, Laser y Venezolana estarían afinando los preparativos para la ruta.

«Van a hacer las primeras aerolíneas que van a conectar ambos países, tanto Aruba como Venezuela», dijo Guatopo, de acuerdo a Unión Radio. La información habría sido confirmada por el Ministerio de Turismo.

Según expuso Guatopo, la cartera de Turismo informó de estos proyectos a las cámaras comerciales y turísticas de Falcón. Se trataría de las primeras aerolíneas es tener vuelos comerciales entre ambos territorios en varios años.

BENEFICIOS DE LOS VUELOS

Diversos sectores han señalado los beneficios que generará en Falcón el restablecimiento de los vuelos comerciales con Aruba. Guatopo fue un paso más allá y destacó que esta medida beneficiaría al resto del país.

Esto se debe a que, según el gremialista, se amplían las opciones de conectividad aérea internacional para los pasajeros. Aruba cuenta con vuelos comerciales regulares con destinos en toda América y Europa.

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Guatopo precisó que el Aeropuerto Josefa Camejo, en la península de Paraguaná, será la terminal de la que despegarán los vuelos hacia Aruba. Se espera que la conexión impulse la actividad comercial y facilite el traslado de pasajeros.

A mediados de julio, los gobiernos de Aruba y Curazao confirmaron la reapertura de la frontera aérea con Venezuela. El proceso será gradual y con fases, con el objetivo de completar las coordinaciones técnicas, administrativas y operativas.