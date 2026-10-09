Metro de Caracas ajustó sus tarifas, estos serían los nuevos montos por viaje a partir de este 9-Oct

El Metro de Caracas realizó un ajuste en todas sus tarifas a partir de este 9 de octubre, según lo han podido constatar usuarios en las diferentes estaciones del principal sistema de movilización de los caraqueños.

«Confirmado: Nueva tarifa en el Metro de Caracas y sistema de ferrocarriles», informó a través de sus redes sociales el periodista Robert Lobo.

En este sentido, explicó que el boleto general quedó establecido en 160 bolívares, mientras que el viaje de los estudiantes costará 80 bolívares.

#9Oct Confirmado: Nueva tarifa en el Metro de Caracas y sistema de ferrocarriles Bs 160

Estudiantes: Bs 80 https://t.co/QdU8QBrhsY — Robert Lobo (@RobertLobo_) October 9, 2026

En este sentido, un usuario en redes sociales también acotó que el Metro de Caracas realizó los anuncios del aumento de la tarifa a través de los parlantes de las diferentes estaciones, aunque de momento la empresa no se ha pronunciado en sus redes sociales, por lo que el ajuste tomó a muchas personas que se dirigían a sus trabajos y casas de estudio por sorpresa.

Durante el primer semestre de 2026, el pasaje del Metro de Caracas se fijó en 90 bolívares tras un ajuste previo desde los 80 bolívares fijados por Gaceta Oficial a inicios de año. La nueva cifra de 160 bolívares, significaría un incremento del 77,7 % respecto al costo previo registrado en el sistema.