Vuelos de este 25Jun fueron suspendidos: Aeropuerto de Maiquetía no está operativo tras daños, según Avavit

Los vuelos comerciales de este jueves fueron suspendidos producto de la situación que vive el país por los terremotos que afectaron la Región Capital y otras entidades, de acuerdo a la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit).

La presidenta del organismo, Vicky Herrera, informó en el programa Shirley Radio que los aviones que estaban en tránsito fueron desviados hacia la isla de Curazao. Sin embargo, los vuelos pautados para este jueves se encuentran suspendidos.

«Los vuelos que iban a operar desde la mañana de hoy están suspendidos y hay que esperar información sobre la operatividad que se va a mantener», indicó Herrera. Igualmente, subrayó que el espacio aéreo no se encuentra cerrado.

Herrera indicó que Avavit hace seguimiento a la situación de los vuelos e informará sobre las medidas de operatividad que se tomen. Ahora hay que esperar a las decisiones de las autoridades y las aerolíneas.

AEROPUERTO DE MAIQUETÍA

Tal como indican otros reportes, Herrera informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira, «tenía afectaciones». «Tienen que ser evaluadas por las autoridades correspondientes», señaló.

Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre la magnitud de los daños que sufrieron las instalaciones. Por ahora, el Aeropuerto de Maiquetía, el más importante de Venezuela, se mantendrá cerrado y «están haciendo revisiones en lo estructural».

Respecto a la ayuda humanitaria que han ofrecido numerosos países, Herrera consideró que podría llegar por los aeropuertos de Valencia y Maracay. También ve a La Carlota, en Caracas, como una opción a tomar en cuenta.

Hasta las 2:50 de la tarde, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. Más de 200 personas estarían atrapadas entre los escombros.