Venezuela

Vuelo con más de 140 repatriados desde EEUU llegó al país este 20Mar

Por Caraota Digital
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Vuelo con más de 140 repatriados desde EEUU llegó al país este 20Mar
Foto: IG @minjusticia_ve

(EFE).- Un avión procedente de Estados Unidos aterrizó este viernes en Venezuela con 146 connacionales repatriados, informó el Ministerio de Interior y Justicia venezolano.

Del total de retornados, 118 son hombres, 22 mujeres y seis menores de edad, a quienes atendieron los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los «protocolos correspondientes», indicó la cartera de Estado a través de Telegram.

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Se trata del vuelo 125 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

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Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global X que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El pasado miércoles, un total de 142 migrantes repatriados llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior.

Detalló que del total de retornados, en el vuelo llegaron 116 hombres, 15 mujeres y 11 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

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