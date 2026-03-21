VIDEO: Periodista Nakary Ramos y su esposo Gianni González obtienen libertad plena tras apelar amnistía

La justicia venezolana brindó la libertad plena a la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Gianni González, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

La medida fue tomada apenas unos pocos días después de que sus solicitudes de amnistía fueran rechazadas. Según el SNTP, ahora «el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana ordenó el sobreseimiento de la causa».

«Con esta decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena, luego de haber sido arbitrariamente detenidos durante más de nueve meses. A ambos les había sido negada la amnistía», detalló el SNTP.

#AHORA | El Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana ordenó este viernes #20Mar el sobreseimiento de la causa contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Gianni González. Con esta decisión ambos son declarados inocentes… pic.twitter.com/wyiCu3Ouy6 — SNTP (@sntpvenezuela) March 20, 2026



En la audiencia realizada este viernes, el Ministerio Público habría solicitado una «sentencia absolutoria», apuntó el SNTP. «Desestimó la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio», agregó.

Stefania Migliorini, la abogada defensora, explicó que se presentaron «todas las pruebas» y las conclusiones. Luego, el tribunal ordenó que fueran absueltos y cesaran todas las medidas cautelares en contra de los trabajadores de prensa.

SNTP CONFIRMA MEAS DE TRABAJO

Por otra parte, Marco Ruiz, secretario general del SNTP, informó este viernes la creación de mesas de trabajo con el Programa para la Convivencia y la Paz. El objetivo es debatir sobre las garantías y la protección del periodismo en Venezuela.

El SNTP abordará en las primeras reuniones aspectos relacionados con derechos humanos y protección de los trabajadores de prensa, explicó Ruiz. También pedirá la revisión de leyes y normas relacionadas con el ejercicio periodístico.

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