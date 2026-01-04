VTV dice que Maduro envió «potente símbolo» al mundo en videos durante su llegada a centro de reclusión en EEUU

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) aseguró este domingo que Nicolás Maduro, durante su llegada a Nueva York bajo detención, envió un «potente símbolo» al mundo en los videos difundidos el sábado donde aparece bajo custodia de los agentes federales.

VTV afirma que, cuando aparece sentado en una silla, custodiado por agentes, Maduro hizo con sus manos una señal: «Estoy bien, Cilia está bien».

Antes, cuando estaba llegando a la sede de la DEA, el líder del oficialismo hizo la señal de la «V» con los dedos. Para VTV, con ello quiso decir: «Nosotros venceremos».

«La sobriedad, la determinación del presidente Maduro a su pueblo y al mundo, mostró su determinación de que Venezuela es gente de paz y su Gobierno triunfará, por encima de las mezquindades y el terrorismo imperiales del criminal Gobierno de EEUU», alegó ese canal.

Por su parte, el periodista de ese canal, Juan Carlos Arellán, dijo que «ha sido un signo potente, un signo de esperanza. Es un signo que, desde las circunstancias más complejas, el presidente de Venezuela dice a los venezolanos: fuerza, calma y cordura y nervios de acero».

MADURO Y FLORES COMPARECERÁN EL LUNES

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán mañana lunes 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a ambos los llevarán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Esta es una temida prisión federal de alta seguridad, por donde han pasado figuras de alto perfil.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.