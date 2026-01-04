Francia insiste en que Edmundo González tenga «papel central» en la transición venezolana

(EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, insistió este domingo en la posición expresada la víspera por el presidente Emmanuel Macron de que Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, tenga un «papel central» en la transición política tras la «salida» de Nicolas Maduro.

Macron declaró el sábado la «ambición» de Francia de que Venezuela tenga una transición «pacífica y democrática», para lo cual, según dijo hoy Barrot en una entrevista en la televisión France 2, «el primer paso es la liberación de los presos políticos, y el segundo es precisamente una transición que tenga en cuenta que hace un año el pueblo venezolano se expresó y eligió a un presidente de la República que deberá desempeñar un papel central en esta transición».

En un mensaje en sus redes sociales en el que no hizo ninguna crítica ni ningún comentario sobre la intervención militar estadounidense, que se saldó ayer con la captura de Maduro y su esposa, Macron subrayó que «la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano».

Y a ese respecto, añadió que Francia espera «que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esa transición lo antes posible», y en un mensaje posterior, tras hablar con la líder opositora María Corina Machado, el presidente francés apoyó «plenamente» su llamamiento a liberar y proteger a «los presos del régimen de Nicolás Maduro».

Preguntado hoy por la ausencia de comentarios de Macron a la intervención militar estadounidense, el jefe de la diplomacia francesa mantuvo que «la postura de Francia es, en primer lugar, afirmar que Nicolás Maduro era un dictador sin escrúpulos que confiscó la libertad de los venezolanos y les robó las elecciones».

Por eso, Barrot subrayó que «su salida es una buena noticia para los venezolanos».

En segundo lugar recordó que él mismo señaló ayer que «el método empleado infringía el principio del derecho internacional».

El ministro matizó que el uso de la fuerza está permitido en el derecho internacional en algunos casos y puso como ejemplo el ataque que anoche llevó a cabo Francia, junto con el Reino Unido, a «terroristas del Dáesh» en Siria.

Advirtió que, «sin estas normas, el mundo se somete a la ley del más fuerte». «Si consideramos que la soberanía de los Estados no es tan importante como para respetar el derecho internacional, ponemos en juego la estabilidad mundial», recalcó Barrot, al instar a defender los principios del Derecho Internacional porque son «los únicos que pueden garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo».

«Francia toma nota de estas violaciones cada vez más numerosas de los principios del derecho internacional, del respeto de las fronteras, del respeto del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos» y «se está preparando para un mundo más duro, para un mundo brutalizado, para poder defenderse, y no basta con condenar», remarcó.

Barrot incidió en la necesidad de que Francia y Europa se refuercen con un rearme militar y «económicamente para reducir las dependencias que hoy nos sitúan en situación de servidumbre con respecto a otras regiones del mundo» para poder defenderse de «cualquier amenaza de la que podamos ser objeto».

«Y también se trata de rearmarnos moralmente, de estar preparados para resistir a esta brutalidad que se está instalando», concluyó.