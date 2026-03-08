Venezuela

«¡Viva Venezuela libre!»: Así celebraron las excarcelaciones de presos políticos en Zona 7 registradas la noche de este 7Mar

Por Jhoan Melendez
Foto: Captura

Cerca de la medianoche de este domingo excarcelaron a un nuevo grupo de presos políticos del módulo policial de Zona 7, entre los que figuraron trabajadores del sector construcción y personas que revelaron que los detuvieron bajo acusaciones de «pertenecer a la CIA».

Uno de los primeros en salir fue Gilberto Alcalá, quien con efusividad gritó: «¡Libertad! ¡Vivan los trabajadores del sector construcción!». Lo hizo en medio de aplausos de periodistas y demás personas en el sitio.

Otro de los presos políticos excarcelados fue Franklin Parra, quien describió los motivos de su arresto. «Nos estaban metiendo en algo que ni sabíamos por qué estábamos presos, pero bueno, doy gracias a Dios para que sigamos luchando para que este país sea libre de verdad», expresó.

Comentó que lo metieron preso bajo las causas de terrorismo y asociación para delinquir. «Que yo era miembro de la CIA y que vine a traer armas a este país. Me detuvieron el 26 de noviembre en mi negocio, en Maracaibo, en Maracaibo».

Parra mencionó que el lunes deberá volver para recibir la medida de libertad plena. «Viva Venezuela libre. Gracias, señor Jesucristo, y a ustedes los periodistas por mostrarse como son. Vamos a seguir trabajando por un país libre y próspero», manifestó.

LISTA DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS EN ZONA 7

De acuerdo con el Comité por la Libertad de Presos Políticos, entre los excarcelados en las últimas horas en Zona 7 están Omar Torres, Jack Tan Tak, Renny Chourio, Fernando Orozco, Brayan Orozco, Kelvin Galbán, José Daniel Espinoza, Gilberto Alcalá, Richard Sardivia, Franklin Parra, Carolina Briceño, Víctor Borjas, Yusse Abdala Yunis, Jean Daoudud, José Gregorio Farfán y Antonio Briceño.

Además, la misma noche del sábado, familiares de presos políticos cumplieron 59 días en vigilia en Zona 7, a la espera de que se cumpla con la libertad de todos los detenidos en ese centro.

