EN VIDEO: Dieron emotiva despedida al periodista Walter Jaimes y exigieron esclarecer causas de su fallecimiento

Los habitantes del municipio Tovar en el estado Mérida salieron a las calles este viernes, para rendir un emotivo último homenaje al periodista Walter Jaimes, al tiempo que exigieron a las autoridades esclarecer las causas de su muerte.

Así lo evidenció un video subido por el periodista Jades Delgado a las redes sociales, donde se ve a una gran cantidad de personas que se congregaron, con pancartas y consignas, para pedir justicia por su trágico fallecimiento.

«Estamos todos los tovareños por esta triste y trágica desaparición (física) de nuestro querido hermano Walter (…) Estamos todos pendientes de la investigación que se está adelantando», dijo uno de los presentes.

«Fue un comunicador social que siempre estuvo al lado del pueblo, pendiente de las necesidades de las comunidades. Pedimos justicia para él, por favor, que este crimen no quede impune», agregó una mujer que sostenía una pancarta que pedía justicia para el periodista fallecido.

LE DIERON CRISTIANA SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE BAILADORES

Delgado también explicó que a Jaimes le dieron cristiana sepultura en el cementerio de Bailadores, perteneciente al municipio Tovar, tras la exhumación de su cuerpo, anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

«El cuerpo había sido enterrado en una fosa común en el cementerio de Campo Elías», indicó el gremio periodístico en sus redes sociales.

Vale recordar que luego de que recibieron la certificación de la autopsia, la justicia autorizó la exhumación judicial y administrativa del periodista.

EL CASO DE WALTER JAIMES

La autorización de la exhumación se dio pocas horas después de que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, llegara a Mérida para encabezar las investigaciones del caso.

Rico se apersonó en la sede del Cicpc en la avenida Las Américas, en la ciudad de Mérida, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. En el video se aprecia que el comisario está acompañado por otros funcionarios.

«Encabeza una delegación que se trasladó hasta el sitio para dirigir las investigaciones por el asesinato del periodista Walter Jaimes, ocurrida este fin de semana», detalló el SNTP.

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, adelantó más temprano que un equipo de investigadores se desplazó desde Caracas a la ciudad andina. También afirmó que hay órdenes de avanzar el proceso de averiguaciones.

Sánchez aseguró que el gobierno venezolano tiene conocimiento del caso y busca «acelerar» las investigaciones sobre el asesinato de Jaimes. «Pedimos al pueblo de Mérida que confíen en nuestros cuerpos de seguridad», afirmó a la prensa.

Jaimes desapareció el pasado sábado y, aunque su cuerpo fue localizado el domingo, no fue identificado hasta el 3 de marzo. Según el SNTP, el periodista murió por un «traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».