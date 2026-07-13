VIRAL: Terremotos del 24Jun habrían provocado este impactante «cambio geográfico» en el fondo marino de La Guaira

El especialista en pesca submarina, Williams Álvarez, alertó sobre un grave «cambio geográfico» en el fondo marino de Chichiriviche de la Costa, en el estado La Guaira, luego de los potentes terremotos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En sus rede sociales, explicó que la zona solía mantener una profundidad constante de 10 metros, pero ahora es mucho mayor. Este fenómeno generó una caída pronunciada en el lecho marino y encendió las alarmas de la comunidad y las autoridades.

Álvarez mostró en un video el área exacta donde ocurrió el deslizamiento de arena hacia profundidades que los expertos aún no logran determinar. La geografía submarina sufrió una transformación tan drástica que ahora resulta complicado marcar el límite del terreno afectado.

Dicha modificación alteró por completo el relieve característico de la zona costera de La Guaira, explicó. Además, desató una profunda inquietud entre los habitantes que conocen bien la zona.

Tras ello, se conoció que expertos y pescadores de la región monitorean de cerca cómo estas variaciones impactarán el ecosistema costero en el futuro próximo. Al mismo tiempo, la comunidad científica evalúa el efecto de esta falla en la plataforma submarina mientras las réplicas sísmicas continúan ocurriendo.

Aunque Chichiriviche de la Costa registra los cambios más significativos, los especialistas evalúan posibles afectaciones similares en otros puntos del litoral.

Las autoridades de La Guaira vigilan la costa de forma permanente para identificar cualquier riesgo potencial para las embarcaciones y la vida marina. Además, se conoció que la población local sigue atentamente las recomendaciones oficiales mientras los científicos recolectan datos cruciales sobre esta inesperada transformación del relieve.