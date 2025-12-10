Venezuela

VIRAL: Maduro dice que en Oslo pusieron afiches de «no al Nobel sangriento» en toda la ciudad

Nicolás Maduro aseguró este martes que en Oslo pusieron afiches de «no al Nobel sangriento», a pocas horas de que la opositora venezolana, María Corina Machado, reciba el Premio Nobel de la Paz en la capital noruega.

Maduro encabezó este 9 de diciembre el Consejo Nacional de Economía Productiva. Durante su alocución, el líder del oficialismo aseguró que hubo masivas protestas en Oslo en contra del Nobel de la Paz de este año.

«Pusieron afiches en toda la ciudad con ‘No al Nobel sangriento’. No sé de qué hablan porque en esos temas no me meto. Tengo mucho trabajo», aseveró Maduro, quien no mencionó explícitamente a Machado.

Maduro también agradeció al «pueblo de Oslo» que se «se lanzó por miles» a las calles de la ciudad. De acuerdo a sus declaraciones, «pidieron paz para Venezuela» y apoyaron al país en su «deseo de paz y desarrollo».

MADURO HABLA DE LA «PROTESTA»

También aseguró que los manifestantes se pronunciaron en contra de una «intervención militar» o «guerra» en Venezuela. «Muchas gracias, Oslo. Muchas gracias, Noruega», agregó Maduro en inglés.

«Dijeron no a la guerra por petróleo y no sangre por petróleo. Yo me quedé impresionado, lo vi en redes antes de venir para acá. Miles de noruegos y latinoamericanos en esa inmensa marcha autoconvocada», agregó.

En esta misma actividad, Maduro afirmó que, según el Banco Central de Venezuela (BCV), la economía del país sigue mejorando. Incluso, afirmó que la proyección para el 2026 indica un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en la «economía real».

