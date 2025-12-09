EN VIDEO: Jorge Rodríguez acusa a la oposición de robar al fondo Simón Bolívar

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, acusó este martes a la oposición de tomar recursos del fondo Simón Bolívar para «conspirar» contra el país y «pagar por prostitutas» en Estados Unidos.

Rodríguez se pronunció durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Desde el Palacio Legislativo, el diputado y exvicepresidente nacional acusó a la oposición de «utilizar» los «riales del fondo Simón Bolívar».

«Una gran parte para la conspiración contra Venezuela, para pagar periodistas tarifados; esos que echan babas allá en Miami fueron pagados por el programa Simón Bolívar; (y) para pagar prostitutas en los bares en Miami, Brickell y Dade», acotó.

De igual forma, sostuvo que el expresidente del Parlamento, Juan Guaidó, también habría usado dichos fondos. «Para pagar su penthouse en Miami. ¿O quién lo paga? No vamos a abundar de su récord laboral», acotó Rodríguez.

🇻🇪🇺🇸 #ÚltimaHora 🇺🇸🇻🇪 🔴 Jorge Rodríguez denunció que la oposición en el exilio usó los fondos del Plan Simón Bolívar para pagar propagandistas, prostitutas y el penthouse de Juan Guaidó en Miami. 🎥 VTV #Venezuela #EEUU #Urgente pic.twitter.com/iM2buSifwt — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 9, 2025



Cabe destacar que el programa Simón Bolívar era destinado en ayudas de salud, de acuerdo a las autoridades. Los fondos, aparentemente, se enfocaban en brindar atención médica en el extranjero a venezolanos.

RODRÍGUEZ CRITICA A EEUU

Al igual que en otras sesiones, Rodríguez criticó a Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el mar Caribe. Para el diputado, los bombardeos generaron el asesinato de decenas de personas.

«Más de 80 personas han sido asesinadas, exterminadas, pulverizadas por la acción de armas letales de acción militar», acotó Rodríguez. «¿Dónde está el debido proceso?», añadió la diputada, .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZUELA AFIRMA QUE SU DETERMINACIÓN DE LUCHAR POR LA LIBERTAD ESTÁ REFORZADA «CON ARMAS»

Por otra parte, Rodríguez volvió a condenar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado. «Se lo dan a una persona que pide se invada a Venezuela, que pide acciones militares y que celebra el asesinato de seres humanos en el mar Caribe», concluyó.