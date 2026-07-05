VIRAL: Embajador de Portugal entregó a Hernán Gil una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo

Manuel Frederico Pinheiro da Silva, embajador de Portugal en Venezuela, junto con el comandante de la Fuerza Operacional Conjunta (FOCON), Hugo Santos, visitaron a Hernán Alberto Gil Flores. El hombre de 44 años fue rescatado milagrosamente tras permanecer siete días sepultado bajo los escombros de un centro comercial en Catia La Mar, en La Guaira.

Durante la visita, las autoridades lusas le llevaron a Gil un obsequio particular. Le regalaron una camiseta oficial de la selección de Portugal personalizada con el nombre de Ronaldo.

El gesto responde a la emotiva frase que marcó su rescate y que generó un vínculo inmediato con los rescatistas de la Fuerza Especial de Protección Civil portuguesa.

MARCADO POR LA ADMIRACIÓN A CR7

Hernán Gil fue localizado con vida gracias al trabajo de los caninos y radares de sonar del equipo portugués.

Los rescatistas insistieron en la búsqueda luego de que otros contingentes internacionales abandonaran el área por la extrema complejidad para extraerlo.

Durante las labores de salvamento, el rescatista Armando María se identificó como portugués. Ante ello Gil reaccionó gritando de inmediato “¡Cristiano Ronaldo!”.

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: “VA A SER UN GRAN HOMBRE”, ESTE PEQUEÑO PROTEGIÓ A SU HERMANITA DURANTE EL TERREMOTO

“En español le pregunté: ‘¿Sabes cuál es el grito de Cristiano Ronaldo?’ Y, por increíble que parezca, la víctima mandó el grito tradicional y respondió ‘¡Siii!’”, relató el funcionario en una entrevista.

El rescate, celebrado como un auténtico milagro por equipos de varios países en el terreno, se logró tras mantener al sobreviviente hidratado y monitoreado bajo los escombros.

MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL

El impacto de este episodio trascendió fronteras. Al enterarse de la historia, el ministro de la Administración Interna de Portugal, Luís Neves, contactó directamente al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença. Luego le hizo llegar el suceso al propio Cristiano Ronaldo.

El contacto se produjo pocas horas antes de que la selección lusa disputara los dieciseisavos de final del Mundial.

Actualmente, Hernán Gil se encuentra recuperándose favorablemente y en buen estado general en un centro hospitalario de Caracas. Presenta únicamente una lesión ocular y afecciones menores en los brazos.