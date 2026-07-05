VIDEO VIRAL: “Va a ser un gran hombre”, este pequeño protegió a su hermanita durante el terremoto

A medida que transcurren los días desde los terremotos que afectaron a Venezuela, el 24 de junio, siguen saliendo en redes sociales videos que se viralizan, por su impacto. En esta oportunidad, en redes circuló un clip de pequeño que, al percatarse del terremoto, protege a su hermanita.

«Es un gran hermano y va a ser un buen hombre», dice uno de los comentarios que acompañan el material, donde se puede ver una habitación, con un pequeño niño que se sobresalta por el movimiento mientras su hermanita continúa dormida.

Asustado, sale de la habitación, pero como todo comienza a moverse con fuerza, regresa de inmediato.

Sin pensarlo, el niño, quien no debe pasar de siete u ocho años, se lanza sobre la bebé para abrazarla y protegerla del movimiento y de los objetos que comienzan a caer.

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Entre el ruido, los objetos cayendo y el pánico del momento, su gesto instintivo de cuidado se convirtió en el centro de la escena.

El instinto de protección se activó de inmediato en el menor y su actitud ha provocado comentarios positivos acerca del amor de hermanos.

“Los papás han hecho un excelente trabajo con ese niño. Felicitaciones papás. Nené eres todo un héroe desde ya”, dice otro de los comentarios.

SIGUEN VIRALIZÁNDOSE VIDEOS DEL MOMENTO DEL DOBLE TERREMOTO

Asimismo, a través de las redes se publicó otro video donde se muestra imágenes impresionantes de los sismos.

Destaca uno en especial, el de la perrita Rita. El usuario que publicó el material relató que su peladita se comparaba de manera extraña desde antes de los terremotos y que por eso colocó cámaras en su casa.

El usuario @dr.cjmhanestesia dice en el post que tal vez la perrita se comportaba extrañamente porque presentía lo que iba a ocurrir.

Y el video muestra imágenes aterradoras de cómo todo está en calma y luego comienza el ruido y el movimiento de los muebles y es estremecimiento de la vivienda.

También se puede ver a la perrita que corre de un lado a otro de la casa, pues estaba solita. Por fortuna toda la mascota se salvó.