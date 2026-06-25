VIRAL: Así Google alertó en plena transmisión en vivo a tiktoker venezolano antes de los terremotos

Un tiktoker venezolano captó sin querer uno de los momentos más impactantes del doble terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela, cuando su teléfono recibió la alerta de Google segundos antes de que el edificio comenzara a temblar, pero el hombre no le prestó atención, hasta que las paredes empezaron a moverse.

De inmediato, el video se viralizó en la plataforma y demostró su eficacia ante millones de personas todavía conmocionadas por los terremotos.

En el audiovisual se constata, como el sistema se activó y emitió un mensaje de alerta. «Esté alerta se estima sismo fuerte en su área en los próximos segundos».

«Yo creo que se movió algo», fue la primera reacción del hombre. «Yo creo que es un terremoto de verdad», agregó. Para luego reaccionar: «Mira, se quiere ir la luz. Sí hay un terremoto. Terremoto, terremoto», exclamó.

Posteriormente, se ve la edificación moverser mientras que el tiktoker corre para salir de la casa y colocarse a salvo junto a sus parientes.

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GOOGLE LO ADVIRTIÓ

De acuerdo con numerosos reportes de usuarios, a las 6:04 de la tarde, millones de teléfonos Android en Venezuela recibieron el aviso automático que advertía sobre el posible temblor de magnitud estimada de 6,2, localizado a aproximadamente 221 millas de distancia.

La alerta llegó instantes antes de que se sintieran los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país, dejando a los usuarios apenas unos segundos —a veces tres, cinco o 10— para ponerse a salvo.

El sistema detrás de esa alerta es propiedad de Google y funciona gracias a los sensores de ubicación, inclinación y aceleración presentes en todos los teléfonos Android.

Cuando esos sensores detectan una vibración similar a una onda sísmica, envían automáticamente una señal a los servidores de Google, que en cuestión de segundos evalúan si la evidencia acumulada es suficiente para disparar una alerta masiva.

Así, la red global de dispositivos Android se convierte, en la práctica, en una malla planetaria de detección sísmica de bolsillo.

La tecnología aprovecha que las ondas P —las primeras en propagarse por el subsuelo— viajan más rápido que las ondas S, responsables de las sacudidas más destructivas, lo que crea ese pequeño pero valioso margen de anticipación.

Hoy todos los teléfonos nuevos con Android traen la función activada por defecto; los iPhones, en cambio, no cuentan con este sistema integrado de fábrica, aunque sus usuarios pueden descargar la aplicación MyShake, desarrollada por el mismo equipo del sismólogo Richard Allen en la Universidad de California en Berkeley, considerado el padre del innovador sistema de alerta sísmica.