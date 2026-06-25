¿Qué hay detrás de la alerta de Google que «predijo» los terremotos en Venezuela segundos antes de que ocurrieran?

Una de las cosas de las que más se ha hablado en las últimas horas es de la notificación de alerta que llegó a todos los teléfonos Android del país, pocos segundos antes de que comenzaran los terremotos, pero ¿Qué tecnología está detrás de todo esto?

El héroe sin capa que está detrás de todo este es la compañía Google, que «predijo» los terremotos segundos antes de que ocurrieran. Algunas personas han reportaron que recibieron la notificación hasta un minuto antes, mientras que otras lo hicieron 10 segundos previos al desastre.

La misma estimaba un temblor de 6.2 grados y la ubicación del mismo, así como las zonas más afectadas. Incluso, detallaba la distancia que separaba al usuario del epicentro del terremoto. Asimismo, invitaba a las personas a ponerse a resguardo en un lugar seguro

Esto fue posible gracias a la herramienta de Google, Earthquake Alert System, una herramienta destinada al envío de alertas en Android cuando se detecta un terremoto en el país.

Esta precisión es posible gracias a los acelerómetros que tienen todos los teléfonos en la actualidad. Este pequeño sensor es capaz de detectar los movimientos telúricos, antes de que las personas puedan hacerlo. Si un teléfono detecta un terremoto no pasará nada. Sin embargo, si miles de teléfonos en una misma zona perciben el movimiento al mismo tiempo con una magnitud mayor a 4.5 se genera la alerta.

De esta forma Android se vale de los más de 2 mil millones de teléfonos Android que hay en el mundo, para crear una de las redes de detecciones de terremotos más grandes. No importa si el teléfono está en silencio o tiene las notificaciones apagadas, siempre que haya una alerta, esta ocupará toda la pantalla y sonará a máximo volumen.

Lamentablemente, este sistema no tiene equivalente en iPhone, por lo que los usuarios de esta compañía solo dependerán si los gobiernos mandan una alerta a tiempo, cosa que en este caso no ocurrió, por lo que muchos usuarios de Apple se quejaron en redes sociales.