VIDEOS: Las mujeres tomaron las calles de Caracas en su día y realizaron la siguiente exigencia

Por Jhoan Melendez
Foto: Comando Con Vzla

Cientos de mujeres tomaron este domingo la avenida Francisco de Miranda en Caracas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una contundente exigencia de justicia, libertad y respeto a los derechos humanos de las detenidas por razones políticas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela convocó la movilización a través de X (Twitter) para reclamar «vida, justicia y libertad», mientras las participantes visibilizaban la situación de las presas políticas y el sufrimiento de sus familias.

El Comando ConVzla resaltó el propósito de la jornada, enfocándose en la visibilidad de las mujeres detenidas por motivos políticos y en el respaldo solidario a todos sus allegados.

Las organizaciones exclamaron en sus redes sociales: «¡Hasta que todas sean libres! Venezolanas marchan por la libertad de las mujeres secuestradas en el país».

HONOR A MADRES, HERMANAS E HIJAS

Durante el recorrido, las asistentes conmemoraron a las madres, hermanas e hijas que sufren las consecuencias de las detenciones arbitrarias y permanecen separadas de sus seres queridos.

Los organizadores subrayaron esta realidad al declarar: «Las madres, hermanas e hijas que no pueden estar con sus familias». Con ello, dejaron clara la profunda dimensión humana de esta lucha.

El grupo de manifestantes entonó con fuerza: «Arriba la democracia que va a vencer, que va a vencer. Abajo la dictadura que va a caer, que va a caer», mientras avanzaban por la capital.

Las mujeres partieron desde la Plaza Francia de Altamira rumbo a la Plaza Brión de Chacaíto en un recorrido simbólico que reiteró su clamor por la liberación inmediata de las encarceladas.

Esta jornada reafirmó, como cada 8 de marzo, que la defensa de los derechos de las mujeres y la liberación de las presas políticas ocupan un lugar central en la agenda social venezolana.

