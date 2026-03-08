EN VIDEO: Los perlazos de Capriles sobre Jorge Arreaza, Amoroso y la Ley de Amnistía

El diputado Henrique Capriles criticó este domingo la falta de amplitud de la Ley de Amnistía, al tiempo que lanzó dardos al también parlamentario Jorge Arreaza, por enfatizar que los beneficiarios de la normativa deben pedir perdón al Estado cuando, a su juicio, debe ser al contrario.

Durante una entrevista en «Abriendo Puertas» con Margarita Oropeza, el dos veces candidato a la presidencia señaló que no debe existir discriminación en dicha ley.

«La ley, sin duda alguna, ha podido ser una mejor ley. Yo creo que no debe haber discriminación. Yo creo que esa ley debe ser amplia», remarcó Capriles. «¿Quién puede creer que quien era el verdugo, ahora va a defender los derechos de los venezolanos?».

Según el dirigente político, Jorge Arreaza comete «un gran problema» al pensar que la gente tiene que pedirle perdón al Estado. «Aquí los que deben pedir perdón es el Estado a todas las víctimas», dejó claro Capriles.

La Ley sin duda alguna ha podido ser una mejor ley, yo creo que no debe haber discriminación, yo creo que esa ley debe ser amplia… Quien puede creer que quien era el verdugo ahora va a defender los derechos de los venezolanos

Que está esperando Elvis Amoroso para renunciar?… pic.twitter.com/6vTMUZIJqt — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) March 8, 2026

CAPRILES PIDE LA RENUNCIA DE ELVIS AMOROSO

Adicionalmente, solicitó que Elvis Amoroso ponga la renuncia al CNE. «¿Qué está esperando para renunciar?», señaló.

Capriles consideró que si se hubieran respetado los resultados del 28 de julio del año 2024, el país no habría llegado a la situación que atraviesa actualmente. «Si aquí no hubiese pasado lo que pasó el 3 de enero, ¿estuvieran liberando presos? Si aquí no hubiera pasado lo que pasó, no hubiera Ley de Amnistía», apuntó.

El parlamentario agregó, en otro aspecto, que la reconciliación «se construye» y no se da por decreto. «Aquí la Navidad, ¿se decreta o se vive? Se vive. Tú puedes decretar que la Navidad arranca en septiembre; (pero) los venezolanos no la vivimos en septiembre. Y eso creo que ha sido una práctica que ojalá cambie, que todo es por vía de decreto por imposición».