Vecinos de Los Chorritos en Los Teques, estado Miranda, denunciaron la mañana de este sábado que simpatizantes del oficialismo impidieron que la ONG Juntos Se Puede realizara una jornada de ayuda humanitaria y asistencia social, a pesar de que se informó sobre el evento el día viernes, alegando que era algo «enviado por María Corina Machado».

Una señora identificada como Judith Mendoza indicó que ya se había comunicado previamente la jornada, pero hubo una distorsión de información. «Lo hicieron diciendo que esto lo traía la señora María Corina Machado, que no me importa porque yo tengo 14 años trabajando a nivel social», expresó a El Tequeño.

Denuncian que simpatizantes del oficialismo impiden jornada de ayuda humanitaria de la ONG Juntos Se Puede en Los Teques https://t.co/RyiGUDFQFP pic.twitter.com/sjEebkUcPb — El Tequeño (@ElTequeno) November 28, 2026

«Queremos que sigan llegando las ayudas humanitarias a mi urbanismo. Aquí hay mucha gente necesitada, más que todo en las partes de atrás. Yo tengo un hijo con discapacidad. No puedo comprar paquetes de pañales, por lo que (la ayuda) es una bendición para nosotros», dijo.

Asimismo, condenó lo ocurrido y manifestó que por ello salió a defender la entrega de la ayuda.

Otra habitante reafirmó la versión de Mendoza sobre la distorsión de la información. Igualmente, indicó que los integrantes del consejo comunal «se tornaron violentos, agresivos, trajeron gente de la comuna del barrio Ayacucho, cuando hay gente con necesidad», expresó.

Videos difundidos evidenciaron a decenas de personas de ese urbanismo de Los Teques a las afueras de un portón esperando para recibir ayuda, pese a los obstáculos impuestos por los simpatizantes oficialistas.

En tal sentido, denunció que una líder del consejo comunal buscaba entregar la ayuda humanitaria de manera arbitraria. «No puede ser así. Todos necesitamos ayuda. La excusa es que viene de parte de María Corina. Todo el mundo tiene derecho a recibir lo que se está dando. Ellos están molestos porque la ayuda no pasa por su filtro y no pueden escoger a quién darle y a quién no. No estamos de acuerdo», agregó la denunciante, que exhortó a que la entrega la haga directamente la ONG.

Hasta el cierre de esta nota, se desconocía si finalmente se hizo entrega de la ayuda humanitaria y si fue de forma imparcial.