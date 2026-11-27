María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz, recorrió este jueves varios sectores populares de Caracas, en donde fue recibida por cientos de sus seguidores.

En primera instancia, Machado visitó el sector popular de Carapita, en la parroquia Antímano del municipio Libertador de Caracas. El ComandoConVzla compartió en sus redes sociales videos de la actividad.

«Lo que quiere la gente es lo que se va a imponer, y además vamos de la mano de Dios… Si cada uno de nosotros sale de aquí y organiza otro Punto de Acuerdo, esto va creciendo y es un movimiento ciudadano», dijo.

#AHORA | María Corina Machado realizó un recorrido la noche de este jueves 26 de noviembre en la parroquia Petare, del municipio Sucre. «Hoy nos encontramos cara a cara con los vecinos de esta parroquia emblemática», afirmó 📸: @ConVzlaComando https://t.co/rNs4uysfWs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 27, 2026

Machado estuvo promoviendo su iniciativa ‘Punto de Acuerdo’, que busca generar debate en las comunidades del país. La opositora estuvo presente en algunas de estas actividades en Carapita y en las imágenes se puede ver a decenas de personas recibiéndola.

MACHADO EN PETARE

Luego de su recorrido por Carapita, Machado se desplazó al otro extremo de la ciudad: la parroquia Petare, municipio Sucre. La opositora también estuvo presente en reuniones de ‘Punto de Acuerdo’ y numerosos vecinos salieron a las calles.

«Han dejado todo en ruinas y tenemos que construirlo todos juntos, con nuestras propias manos, con nuestros corazones, con nuestras ideas y con nuestros hijos que están afuera y que los vamos a traer de vuelta», afirmó Machado.

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#AHORA | María Corina Machado realizó un recorrido la noche de este jueves 26 de noviembre en la parroquia Petare, del municipio Sucre. «Hoy nos encontramos cara a cara con los vecinos de esta parroquia emblemática», afirmó 📸: @ConVzlaComando https://t.co/rNs4uysfWs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 27, 2026

El recorrido de Machado se dio apenas unas semanas después de su retorno a Venezuela. Desde su regreso, ha participado en diversas actividades, destacando esta semana un discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).