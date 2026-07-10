VIDEO VIRAL: Nunca se rindieron y así lograron sacar un perrito entre los escombros en La Guaira tras terremotos

Un grupo de rescatistas, armados solo con una mandarria y la determinación de no rendirse, logró sacar con vida a un perrito atrapado entre los escombros en La Guaira, en una escena que ya se volvió viral en las redes sociales tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Hasta que yo no saque a ese perro yo no me voy de aquí», se le escuchó decir a uno de ellos, mientras cavaba entre los restos de una gran estructura colapsada.

El operativo se extendió por horas. Los rescatistas guiaron su búsqueda por los ladridos del animal, que se escuchaban cada vez más cerca desde la oscuridad de los escombros.

Cuando finalmente lograron sacarlo sano y salvo, el equipo se abrazó y aplaudió, celebrando un rescate que para ellos representó un verdadero desafío en medio del gran número de víctimas humanas y la devastación en La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5.

MASCOTAS RESCATADAS TRAS LOS TERREMOTOS

Este caso se suma a una cifra que crece día a día. La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, informó que hasta el miércoles ya eran más de 600 las mascotas rescatadas de entre los escombros durante los despliegues logísticos tras los sismos

Señaló que todos han sido trasladados a los campamentos transitorios, junto a las familias afectadas, para recibir atención.

Durante un recorrido por el Campamento Transitorio Ávila, en San Bernardino (Caracas), Iturria también destacó el papel que han jugado los mismos caninos durante la emergencia.

«Los perros han sido un elemento vital en el terremoto por dos áreas. Hemos tenido perros rescatistas formales y entrenados, que vinieron tanto con equipos nacionales como internacionales, pero también perros rescatistas que surgieron por sí mismos», explicó

Añadió que los animales rescatados reciben ahora registro y vacunación en los campamentos, para garantizar la salud pública y una convivencia segura junto a las familias.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.